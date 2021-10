L'istituto comprensivo Matteotti intitola la nuova aula-teatro a Roberta Middei, storica professoressa di arte e immagine scomparsa nel 2009. La cerimonia di inaugurazione si è tenuta questa mattina nell'istituto comprensivo di via Respighi, alla presenza del presidente della Provincia Domenico Vulcano, del sindaco di Aprilia Antonio Terra e degli assessori Gianluca Fanucci (Pubblica Istruzione) e Francesca Barbaliscia (Servizi Sociali). All'inaugurazione ha inoltre partecipato l'amministratore unico della Stradaioli Costruzioni Generali, la società che con una donazione ha permesso la realizzazione dell'aula che avrà una capienza di 100 posti. La figlia di Roberta Middei, Manuela, ha voluto inviare un messaggio vocale da Buenos Aires dove vive e dove lavora come insegnante, una passione ereditata dalla madre.

Nel corso dell'evento, il coro della sezione ad indirizzo musicale diretto dalla prof.ssa Gabriella Vescovi ha eseguito un brano, una piccola anticipazione del concerto per San Francesco che si svolgerà questa sera alle ore 19.30 e sarà trasmesso in diretta sulla pagina facebook del teatro Europa. "Sono molto contento non solo della realizzazione di questa nuova aula teatro ma anche dell'intitolazione ad un'insegnante che si è spesa con dedizione e passione per i ragazzi e le ragazze della nostra Città – ha commentato il sindaco Terra a margine dell'incontro – la costruzione di un'identità cittadina, che credo sia fondamentale per lo sviluppo di un territorio, passa anche attraverso decisioni come questa, di cui ringrazio la scuola. In questi anni, abbiamo promosso un'intensa attività di intitolazione di spazi pubblici, anche attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini, mediante il lavoro della Commissione Toponomastica. Sono certo che l'Istituto Matteotti saprà valorizzare al meglio questo luogo, anche attraverso il doveroso ricordo di Roberta Middei".