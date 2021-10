Domani è il gran giorno, quello dell'accensione delle artistiche luminarie e della inaugurazione delle attese favole di Luce 2021-2022 a Gaeta.

Per l' occasione alcuni minuti fa il Sindaco Mitrano ha emanato l'ordinanza con cui è reso obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree, quindi le mascherine in Piazza della Libertà in occasione dello spettacolo "Incanto della fontana di San Francesco" a partire dalle ore 17 fino al termine dell' evento.

Ciò è previsto ogni sabato e domenica, e festivi per il periodo compreso tra il 30 ottobre 2021 e il 16 gennaio 2022.