La dea bendata bacia un cittadino di Aprilia che gratta e vince 500 mila euro. L'enorme vincita è avvenuta al bar trattoria Carano-Garibaldi, dove un avventore ha acquistato il biglietto fortunato e poi grattando con una moneta ha scoperto di aver vinto mezzo milione di euro. Una gioia immensa per il cittadino ma anche una grande soddisfazione per il bar-trattoria, a comunicare la notizia della vincita è stato infatti il titolare dello storico esercizio di via Carano, Fabrizio Domenichini, con un post pubblicato sui social. "Questa mattina - ha scritto - abbiamo regalato un sogno a un cliente".