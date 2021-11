Il sindaco di Aprilia Antonio Terra ha ricevuto in Comune il nuovo comandante della Guardia di Finanza di Aprilia, il sottotenente Leopoldo Festa, accompagnato dal capitano Luca Spedicato, che lascia il comando cittadino per andare a dirigere la sezione antiriciclaggio del nucleo di polizia economico-finanziaria di Genova. Il sottotenente Festa, 42 anni, originario di Taranto, arriva ad Aprilia dalla tenenza di Comacchio.

"Ho augurato un buon lavoro al nuovo comandante della Guardia di Finanza di Aprilia, dandogli il benvenuto nella nostra città e offrendo la massima collaborazione da parte dell'Amministrazione comunale – ha dichiarato il sindaco Terra – sono certo che sotto la sua guida, sapremo proseguire nel proficuo percorso di reciproco supporto, che caratterizza da anni il nostro rapporto. Colgo anche l'occasione per salutare il capitano Spedicato: sono certo che anche a Genova saprà mettere a frutto la sua professionalità, mettendosi a servizio del bene comune".