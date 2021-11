Il gruppo di Aprilia Ecologica, il collettivo di ragazzi riunitosi per sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche ambientali, traccia un bilancio positivo della prima raccolta dei rifiuti che si è svolta nel quartiere Primo. Una giornata ecologica che ha riscosso un successo di partecipazione, vista la presenza di ci circa 150 cittadini di tutte le fasce d'età. «I volontari si sono impegnati nella raccolta di rifiuti di ogni genere presso il parco del quartiere Primo, tra la piscina Rari Nantes e la parrocchia Santi Pietro e Paolo, per poi spostare la loro attenzione sui campi lungo via La Malfa, zona interessata ogni sabato dalla presenza del mercato. L'evento ha visto la presenza attiva di diverse associazioni: Virtus Basket Aprilia, Asd Rari Nantes, Giovolley Aprilia, Azione Cattolica di Albano - Vicariato di Aprilia, Nani Ludici Aprilia - Il Gruppo, Keside - Associazione di Promozione Sociale e Akkademy Aprilia».

Al fine di sensibilizzare anche i più piccoli su tematiche ambientali e sociali, la Croce Rossa Italiana - Comitato di Aprilia si è resa disponibile ad organizzare divertenti giochi a tema durante la prima parte della giornata. «Abbiamo ricevuto un notevole supporto dal comitato di quartiere Primo, che ha messo a disposizione i locali per l'accoglienza dei volontari e la distribuzione di guanti e pinze telescopiche, forniti dal Comune di Aprilia in collaborazione con la Progetto Ambiente e necessari per una sicura raccolta dei rifiuti. Un ulteriore supporto - spiegano i promotori - è stato ricevuto da Don Salvatore, parroco di Santi Pietro e Paolo, che non solo ha dato al collettivo la possibilità di poter raggiungere la comunità parrocchiale, ma è stato anche parte attiva durante la raccolta». L'evento è solo il primo di una serie di iniziative pianificate da Aprilia Ecologica con il patrocinio del Comune, iniziative che riguarderanno a rotazione tutti i quartieri, dal centro alla periferia. «Abbiamo privilegiato le giornate domenicali per andare incontro alle esigenze dei cittadini e riscontrare sempre un'alta partecipazione. In ogni occasione verrà definito con la Progetto Ambiente un punto di raccolta in cui i volontari potranno lasciare i rifiuti, in modo da rendere agevole il loro prelievo il primo giorno lavorativo successivo alla raccolta».