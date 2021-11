"I numeri della pandemia registrati negli ultimi giorni nel nostro territorio ci indicano che la sfida con il virus è ancora aperta - sottolinea il Direttore Generale della ASL Latina dott.ssa Silvia Cavalli - bisogna, pertanto, mantenere un alto livello di attenzione, a partire dalle misure precauzionali e per coloro che non l'hanno ancora fatto, aderire alla campagna vaccinale anti Covid-19. Vaccinarsi è una opzione etica che non riguarda solo se stessi in quanto responsabilità collettiva ".

Le categorie sottoelencate, invece, sono invitate, se trascorsi almeno 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale, a sottoporsi alla dose di richiamo (dose "booster"):

 Soggetti ≥ 80 anni

 Personale e ospiti delle strutture residenziali per anziani

 Operatori sanitari e personale operante in strutture ad attività socio-assistenziale

 Persone con elevata fragilità di età maggiore a 18 anni

 Soggetti ≥ 60 anni

Indipendentemente dal vaccino utilizzato per il ciclo primario, verrà utilizzata come dose di richiamo un vaccino a mRna Comirnaty (Pfizer/BioNTech) oppure Spikevax (Moderna) È possibile vaccinarsi, muniti di tessera sanitaria, presso: Medici di famiglia (che potranno contestualmente somministrare anche il vaccino antinfluenzale); Farmacie; Punti di somministrazione attraverso la piattaforma di prenotazione.