Il rapporto completo sulla valutazione della provincia di Latina, in edicola domani con Latina Oggi

Latina guadagna tre posizioni rispetto allo scorso anno, ma non c'è nulla da festeggiare: la provincia passa dall'85esima posizione del 2020 all'82esima di quest'anno. Nove le macro categorie che, a loro volta, sono composte da altri indicatori, il cui risultato finale è proprio la valutazione della Qualità della vita.

Ottantaduesima posizione: così viene valutata la Qualità della Vita della provincia di Latina da Italia Oggi, che nella giornata odierna ha pubblicato l'annuale rapporto in cui i territori vengono analizzati secondo diverse dimensioni, dal lavoro alla salute, passando per il tempo libero e le offerte sociali e culturali.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli