Scarsa, ma non insufficiente. Così viene valutata la Qualità della Vita della provincia di Latina da Italia Oggi, che nella giornata odierna ha pubblicato l'annuale rapporto in cui i territori vengono analizzati secondo diverse dimensioni, dal lavoro alla salute, passando per il tempo libero e le offerte sociali e culturali.

Latina guadagna tre posizioni rispetto allo scorso anno, ma non c'è nulla da festeggiare: la provincia passa dall'88esima posizione del 2019 all'85esima di quest'anno. Nove le macro categorie che, a loro volta, sono composte da altri indicatori, il cui risultato finale è proprio la valutazione della Qualità della vita.

Ed ecco la pagella:

Affari e Lavoro: 85°

Ambiente: 87°

Reati e Sicurezza: 69°

Sicurezza Sociale: 28°

Istruzione e Formazione: 78°

Popolazione: 8°

Sistema Salute: 93°

Tempo Libero: 63°

Reddito e Ricchezza: 76°

Il rapporto completo sulla valutazione della provincia di Latina, in edicola domani con Latina Oggi