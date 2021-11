La battuta con cui il commerciante ha risposto era quasi obbligata: «Non si preoccupi, ci penso io, e comunque scappiamo insieme, lei e io. Non me ne vado da solo con i suoi soldi».

L'uomo, all'incirca 80 anni, ha ricevuto i biglietti, li ha pagati, ha salutato ed è uscito dalla tabaccheria, ma qualche istante dopo è tornato: «Scusi - ha detto l'anziano cliente rivolgendosi a Carmine Ferrara, che insieme alla moglie Rubina Zorzetto e alla figlia Giada gestisce l'attività - ma come devo fare per avere i 500.000 euro che ho appena vinto?»

