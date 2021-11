Tre posizioni guadagnate in un anno, ma non c'è nulla da festeggiare: la provincia di Latina viene nuovamente bocciata in termini di qualità della vita.

La pagella arriva da Italia Oggi che, come ogni anno, passa in rassegna tutti i territori del Paese, valutando le condizioni di vita in ognuno di essi e analizzando diversi aspetti: Affari e Lavoro, Reati e Sicurezza, Sicurezza Sociale, Istruzione e Formazione, Popolazione, Sistema Salute, Tempo Libero e Reddito e Ricchezza.

Tutte macro categorie che, a loro volta, vengono suddivise in diversi indicatori e il cui risultato dà la misura del benessere nelle diverse province. Nella classifica finale, Latina si posiziona all'82esimo scalino su 107 totali, recuperando tre posizioni rispetto allo scorso anno, quando era 85esima.

Affari e Lavoro: 91° (-5)

A pari merito con la voce Sistema Salute, Affari e Lavoro è la seconda categoria più deludente (la peggiore è Ambiente), tanto che la provincia viene citata da Italia Oggi: «per l'Italia centrale, sono presenti nel gruppo di coda le province di Roma, Latina e Frosinone». La posizione, in questo caso, è la numero 91, cinque in meno rispetto allo scorso anno. Tra i numerosi indicatori negativi, tra cui quello relativo alla disoccupazione (80esimi), ce ne son due però che sono in ripresa: si tratta delle nuove imprese registrate (48esima posizione rispetto alla 56esima del 2020) e la diminuzione delle attività cessate (61esima posizione contro la 98esima del 2020).