"Purtroppo nelle ultime settimane stiamo assistendo a un aumento importante di casi Covid che non ci lasciano dormire sonni tranquilli. Con un aumento consistente dei casi scatteranno misure di contenimento del virus più o meno dure. Al fine di programmare e coordinare eventuali interventi e provvedimenti, questa Amministrazione ha deciso di creare un "Comitato Operativo Covid" nel quale saranno presenti oltre che l'amministrazione comunale, la Polizia Locale, i medici del territorio, la protezione civile.

A tale scopo è stata convocata per il giorno sabato 20 novembre alle ore 15:00 una riunione che si terrà presso l'aula consigliare "A. Di Trapano". Certi della vostra presenza e collaborazione". E' quanto ha scritto il sindaco di Sezze, Lidano Lucidi, in una nota indirizzata al Comandante della Polizia Locale, al Comandante della Stazione Carabinieri, alle associazioni di Protezione Civile, alla Guardia Nazionale Ambientale, ai Vigili del Fuoco in congedo e a tutti i medici di base.