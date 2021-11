L'utilizzo delle mascherine all'aperto ad Aprilia non convince il virologo Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova, che prima in tv e poi con un post su facebook critica l'ordinanza con la quale il sindaco Antonio Terra ha introdotto l'obbligo almeno per i prossimi sette giorni.

"Si torna a parlare di mascherine obbligatorie all'aperto senza indicazione di chi e quando. Semplicemente - dice Bassetti - un obbligo in più. Devo dire che queste fughe in avanti mi fanno un po' paura. Sono francamente perplesso del fatto che in un Comune si possa decidere di mettere la mascherina all'aperto per tutti e in ogni situazione, dopo che è stato ampiamente dimostrato che indossarla in assenza di assembramenti ha un significato del tutto limitato". Il virologo, uno dei volti che il grande pubblico ha imparato a conoscere nei momenti più delicati della pandemia di Covid, si dichiara dunque apertamente contraro a un provvedimento spot, a macchia di leopardo. "Non sono d'accordo con il ripristino in un Comune singolo della mascherina all'aperto, basandolo unicamente sull'indice Rt. Non commettiamo errori che abbiamo già commesso in passato. Ci sono altre misure - continua Bassetti - più efficaci e maggiormente supportate dalla letteratura scientifica. Bisogna che guardiamo non tanto l'indice Rt, quanto gli ospedali, se sono pieni o se sono vuoti. Se ci basiamo unicamente sull'Rt facciamo un gran pasticcio".