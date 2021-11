Nuove possibilità per i cittadini di Latina che hanno bisogno di un certificato anagrafico. Dal 15 novembre scorso, infatti, è attivo anche per il Comune di Latina il servizio dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente grazie al quale è possibile ottenere i certificati anagrafici online, in maniera autonoma e gratuita, accedendo con la propria identità digitale alla piattaforma: www.anagrafenazionale.interno.it.

Non tutti però hanno a disposizione un'identità digitale o si sentono a proprio agio con lo strumento online, dunque il Comune di Latina e la Federazione Italiana Tabaccai hanno siglato una convenzione, attiva da oggi, giovedì 18 novembre, grazie alla quale i certificati anagrafici possono essere rilasciati anche in tabaccheria. Sono 15 al momento le ricevitorie che hanno aderito in via sperimentale (qui l'elenco completo: CLICCA QUI) e per ogni operazione di rilascio dei certificati, il costo è di 2 euro IVA compresa. A breve, in una seconda fase, l'adesione al progetto potrà essere estesa a tutte le tabaccherie associate FIT e quindi il numero dei punti vendita convenzionato sul territorio comunale aumenterà diventando una grande rete civica al servizio dei cittadini.

Di seguito i certificati che saranno rilasciati dalle tabaccherie:

anagrafico di nascita

anagrafico di morte

anagrafico di matrimonio

di cittadinanza

di esistenza in vita

di residenza

di stato civile

di stato di famiglia

di stato di famiglia e di stato civile

di residenza in convivenza

di stato di famiglia Aire

di stato libero

anagrafico di unione civile

di convivenza

Il servizio è stato visionato nella rivendita di Via della Stazione 184 dal Sindaco Damiano Coletta e dal Presidente provinciale della Federazione Italiana Tabaccai Michele Fiaschi. «Facciamo un ulteriore passo in avanti per accorciare le distanze tra l'Ente, le cittadine e i cittadini – ha commentato il Sindaco Coletta – consentendo loro di usufruire di un servizio pubblico come quello dell'anagrafe senza dover necessariamente raggiungere gli uffici comunali ma recandosi comodamente alla tabaccheria più vicina a casa. Fornire servizi sempre più smart alla cittadinanza continua ad essere una delle priorità del Comune di Latina». «Siamo davvero soddisfatti di poter collaborare con le istituzioni – ha dichiarato Michele Fiaschi, Presidente provinciale della Federazione Italiana Tabaccai – affinché le nostre attività possano essere vicine ai cittadini, agevolandoli nelle loro incombenze quotidiane e svolgendo così anche una funzione di servizi. La nostra categoria ha subito ben risposto a questo nuovo progetto e presto altre tabaccherie vi aderiranno».