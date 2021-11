Un incubatore di servizi, punto di riferimento per tutti i cittadini in base alle specifiche esigenze, ma soprattutto in grado di migliorare la qualità della vita degli apriliani donando loro i servizi che ad oggi mancano. E' con il progetto "La città per tutte le età", realizzato dall'architetto Maurizio Moretti e dallo studio Adlm, che la città di Aprilia partecipa all'edizione 2021 di Urbanpromo, uno dei più importanti eventi culturali dedicati al tema della rigenerazione urbana, nonché importante vetrina a livello nazionale che in passato ha visto Aprilia primeggiare e vincere il prestigioso premio con il piano di riqualificazione intersettoriale "Prossima Apertura", che ha portato alla nascita di piazza della Comunità Europea al posto della buca della zona 167. Anche quell'area è stata progettata da Maurizio Moretti, che questa mattina a Milano presenterà alla platea di Urbanpromo il nuovo prestigioso progetto, alla presenza del sindaco Antonio Terra e dell'assessore all'urbanistica Omar Ruberti. Si tratta di uno degli interventi integrati inclusi nel piano "Connessioni Verdi Urbane" che il Comune di Aprilia ha presentato per il Pinqua, ottenendo un finanziamento di 15 milioni di euro dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile. Nello specifico l'incubatore sociale di servizi pubblici e privati, troverà posto all'interno di un'edificio di circa 200 metri quadri distribuito su due piani e che verrà realizzato sull'area verde tra via Carroceto e via Guardapasso nelle disponibilità del Comune di Aprilia, che utilizzando 500 mila euro dei fondi Pinqua, ha deciso di sopperire alla carenza di servizi che non risparmia l'area est di Aprilia. «L'intervento – sottolinea l'assessore all'urbanistica Omar Ruberti - che sarà realizzato nell'ambito di aree destinate ad opere di urbanizzazione secondaria è parte della lottizzazione proposta dal Consorzio di urbanizzazione Carroceto. Procederemo a rivedere i termini della convenzione come abbiamo fatto con altre lottizzazioni e di conseguenza a rimodulare le opere compensative; nel frattempo abbiamo pensato di inserire l'area nel progetto Pinqua per realizzare con le risorse del Ministero i servizi che mancano, in particolare un centro polifunzionale su quel terreno, utile a riqualificare l'area realizzando uno spazio per i servizi pubblici e privati. La città per tutte le età risponde pienamente allo spirito del bando Pinqua: sarà la casa di tutti i cittadini, dai più piccoli agli anziani, capace di valorizzare la qualità del tempo libero di tutti i cittadini. Siamo ben felici di portare il nostro progetto Pinqua all'interno di questa prestigiosa rassegna al meet di Milano, nell'ambito di una manifestazione alla quale parteciperemo per la seconda volta, testimoniando la possibilità di una integrazione tra interventi pubblici e privati. Il progetto, realizzato dall'architetto Moretti e dallo studio Adlm presenta diversi elementi innovativi, che mirano a migliorare la qualità dell'abitare attraverso la costruzione di luoghi a servizio della socialità e della collettività».