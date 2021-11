Il sindaco di Aprilia, Antonio Terra, proroga per altri sette giorni l'obbligo dell'utilizzo delle mascherine anche all'aperto per ridurre il rischio Covid-19. Con l'ordinanza numero 380 del 22 novembre il primo cittadino ha infatti prorogato per altri 7 giorni il provvedimento emesso una settimana fa (l'ordinanza 377) che prevede, oltre all'obbligo di mascherine nei luoghi all'aperto, il divieto assoluto di assembramenti, la sanificazione degli ambienti al chiuso dop il loro utilizzo e l'adozione delle misure di prevenzione standard quali l'igienizzazione delle mani. Nella nuova ordinanza del sindaco Antonio Terra (consultabile sull'albo pretorio on line https://dgegovpa.it/aprilia/albo/albo.aspx) inoltre si ordina di evitare ogni occasione pubblica e/o privata che possa determinare il coinvolgimento di più persone.