Il Comune di Latina si prepara all'arrivo del Natale, mettendo sul tavolo il progetto per gli eventi legati alle festività sia nel centro storico che nelle periferie.

Casette di legno per il mercatino, la pista di pattinaggio, le luminarie e l'immancabile albero in piazza del Popolo: i tre bandi recentemente pubblicati dall'ente comprendono una ricetta nota alla città, ma anche qualche novità.

In primo luogo, dei tre avvisi pubblici pubblicati dal Servizio Attività Produttive, due sono dedicati agli eventi di Natale e uno - che comunque si inserisce all'interno del contesto del programma per le festività - all'assegnazione di 11 postazioni all'interno del mercato annonario di Via Don Minzoni.

Negli atti è prevista la realizzazione del Villaggio di Natale in Piazza del Popolo, proprio dove verrà anche allestito l'albero di Natale e dove verrà realizzata la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Il tutto incorniciato dalle luminarie, le quali sono oggetto di un'ulteriore procedura ad evidenza pubblica, questa volta emessa dal Servizio Decoro e pubblicata sul sito del Comune nella sezione "Avvisi e bandi".

«Il Villaggio di Natale sarà composto da un massimo di 35 casette - si legge nella nota del Comune - per la vendita di prodotti del territorio, alimentari e non».

Il secondo bando, invece, riguarda sia il centro che le periferie, più precisamente l'assegnazione di singoli posteggi per la vendita di prodotti di Natale non alimentari in città e nei borghi.

In chiusura, l'ultimo bando relativo al mercato annonario di Via Don Minzoni, prevede l'assegnazione in concessione temporanea di 11 banchi in cui esercitare l'attività di vendita di prodotti ortofrutticoli e 1 box da destinare ad attività di bar.

«Siamo ripartiti immediatamente perché, per le attività commerciali, il periodo cui stiamo andando incontro è fonte di vendite importanti - spiega l'assessore alle Attività Produttive, Simona Lepori - e siamo sicuri che il Villaggio di Natale in Piazza del Popolo contribuirà a creare l'atmosfera giusta per rendere più piacevole lo shopping. Gli altri due avvisi sono un sostegno anche per gli ambulanti che avranno nuove opportunità di sviluppo con le postazioni di Natale che saranno aperte dal 4 dicembre al 6 gennaio in città e nei borghi e con le concessioni di 11 spazi liberi all'interno del mercato annonario».