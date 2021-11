Stella Michelin per il ristorante MateriaPrima di Pontinia. Il riconoscimento è arrivato oggi in occasione della presentazione della 67esima edizione della Guida Michelin Italia, una vera e propria istituzione per quanto riguarda la qualità del cibo nel nostro Paese.

Entusiasta per il risultato ottenuto è il titolare di MateriaPrima, Fabio Verrelli D'Amico: ""Per noi è una soddisfazione infinita. È il coronamento di un percorso cominciato circa sette anni fa. Il risultato ci è stato comunicato solamente qualche giorno fa, quando neppure ci speravamo più per quest'anno. Quando abbiamo saputo dell'assegnazione della Stella è stato un tripudio di gioia per tutti, che ci dà anche energia in un periodo che è stato piuttosto cupo e difficile per il settore della ristorazione, particolarmente colpito dalla pandemia". In merito alla cucina proposta, dice: "Alla base c'è un concetto semplice, che è richiamato anche dal nome. Ossia una ricerca infinita rispetto alla materia prima d'eccellenza che il territorio ha da offrire. Questo ci ha permesso di recuperare una filiera di produttori che offrono grandi eccellenze. Forse siamo stati semplicemente bravi a raccontarle nei piatti".



"Il nostri Ispettori hanno osservato una sorprendente energia, perché nonostante tutte le difficoltà che i ristoranti hanno attraversato e le sfide che stanno ancora affrontando, il livello e gli standard qualitativi sono talmente elevati da registrare il più alto numero di ristoranti stellati mai raggiunto in Italia, e possiamo essere molto fiduciosi per il futuro considerato il numero di giovani chef stellati di questa edizione", ha detto Gwendal Poullennec, direttore internazionale della Guida Michelin.