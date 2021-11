In vista delle festività tutte le attività resteranno aperte, ma in gran parte saranno precluse ai non vaccinati. E' questo il riassunto di quanto previsto dal nuovo decreto (approvato ieri) con le norme per contenere la quarta ondata di Covid e garantire un Natale normale ai vaccinati. La grande novità, annunciata ormai da giorni, è l' introduzione del super Green pass: una certificazione verde rinforzata, che spetta solo a immunizzati e guariti. Inoltre il nuovo decreto prevede anche l'obbligo di Green pass base (ottenuto effettuando un tampone con esito negativo) per il trasporto ferroviario regionale e per il trasporto pubblico locale.

In base alle nuove regole, chi non è in possesso del super Green pass non potrà entrare in bar e ristoranti al chiuso, palestre, impianti sportivi, cinema, teatri, discoteche né partecipare a spettacoli, feste e cerimonie pubbliche. Per recarsi sul posto di lavoro, invece, è sufficiente il Green pass ottenibile con un tampone molecolare o antigenico. La carta verde base sarà necessaria anche per entrare negli alberghi, dove finora non era necessario esibirla. Queste regole scatteranno il 6 dicembre e resteranno in vigore fino al 15 gennaio. Insomma saranno valide per tutto il periodo delle festività natalizie e anche più, pure in zona bianca, ma le misure potranno essere poi prorogate oltre il 15 gennaio, secondo quanto riferito da fonti governative al termine del Consiglio dei ministri.

Come detto le nuove regole sono valide in zona bianca e gialla con le limitazioni per i non vaccinati, ma anche in zona arancione. Non saranno valide invece in zona rossa, dove le limitazioni agli spostamenti e le chiusure scatteranno per tutti, anche se vaccinati.

Non cambiano le norme sull'uso della mascherina. In zona bianca resterà non obbligatoria all'aperto. Sarà obbligatoria all'aperto e al chiuso in zona gialla, arancione e rossa (non saranno fatte eccezioni per i vaccinati o guariti dal Covid). Saranno intensificati i controlli sul Green pass: spetterà ai Prefetti e ai Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica definire entro cinque giorni dall'entrata in vigore del decreto i piani per rafforzare il sistema dei controlli. La validità del Green pass scenderà da 12 mesi a 9 mesi. L'obbligo di vaccino scatterà dal 15 dicembre anche per personale amministrativo, insegnanti e personale scolastico, militari, forze di polizia, soccorso pubblico. Confermato per tutto il personale sanitario, per il quale verrà esteso l'obbligo di terza dose. Dal primo dicembre la terza dose sarà disponibile per tutti gli over 18. Per gli under 12 non ci sarà obbligo di Green pass, nemmeno quando arriverà il via.