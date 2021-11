La nuova visita della delegazione uzbeka testimonia come il complessivo Sistema MOF sia internazionalmente riconosciuto come HUB Ortofrutticolo di assoluta eccellenza.

Martedì mattina il Ministro ha inviato una delegazione, guidata da Akmal Eshniyazov, direttore di dipartimento del Ministero dell'Agricoltura, al Centro Agroalimentare all'Ingrosso di Fondi. Dopo la visita di luglio, in cui sono state gettate le basi per una cooperazione di lungo periodo, ieri il confronto è andato più nello specifico. A fare da Cicerone nel mercato, illustrandone peculiarità ed eccellenze e a rispondere alle tante domande inerenti la filiere a e il management del mercato, il direttore del MOF, Roberto Sepe.

Il Ministero dell'Agricoltura dell'Uzbekistan sta portando avanti i progetti di sviluppo del settore, che prevedono l'apertura di tre grandi mercati ortofrutticoli all'ingrosso e una serie di piccole realtà vicine alle zone di produzione. Per portare avanti questa vera e propria rivoluzione commerciale dello Stato uzbeko continuano i momenti di confronto con il MOF.

