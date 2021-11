Il sindaco di Aprilia proroga fino al 5 dicembre l'obbligo dell'utilizzo di mascherine all'aperto e il divieto di assembramenti e di occasioni (pubbliche e private) con più persone per contenere i contagi da Sars-Covid-19. Con l'ordinanza numero 393 del 29 novembre il primo cittadino ha infatti prolungato le misure speciali adottate tre settimane fa per evitare un picco della curva dei contagi in città. Una scelta necessaria a giudizio dell'amministrazione comunale visto che nell'ultima settimana il numero dei contagiati non ha mostrato l'auspicata diminuzione e - soprattutto - la percentuale dei vaccinati continua ad essere la più bassa di tutti i Comuni della provincia di Latina.

"Preso atto dell'ultima rilevazione - scrive il sindaco - dei dati di copertura vaccinale dei residenti vaccinati con la seconda (72%) e terza dose (3,3%) che risulta la più bassa della Provincia riteniamo che le situazioni fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgenza, che impongono l'adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica". Per questo l'ordinanza proroga per altri 7 giorni l'uso delle mascherine anche all'aperto, vieta gli assembramenti pubblici, impone di evitare ogni occasioni pubblica e privata che possa determinare il coinvolgimento di più persone, oltre ad imporre la sanificazioni degli ambienti al chiuso dopo il loro utilizzo e l'adozione delle misure di prevenzione standard. "La situazione rimane critica – commenta il sindaco Terra – purtroppo non registriamo nessun miglioramento rispetto alle scorse settimane: il trend dei positivi rimane in crescita e l'avvicinarci alle festività ci obbliga a mantenere alta l'attenzione. Del resto, ormai non siamo più l'unica Città ad aver varato un provvedimento di questo tipo: sono di ieri le ordinanze dei Sindaci di Fiumicino e di Albano Laziale, mentre l'Anci attraverso il suo presidente ha chiesto al Governo di lavorare ad un provvedimento nazionale nella stessa direzione". Al momento, i cittadini positivi censiti sul portale ASL e residenti ad Aprilia sono 601, con un incremento di 19 contagi nelle ultime 24 ore.