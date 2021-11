In tanti questa mattina hanno sfilato per dire "basta!" alla violenza contro le donne.

Rinviata lo scorso 25 novembre a causa del maltempo, si è tenuta questa mattina la marcia di sensibilizzazione sul fenomeno del femminicidio e per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Alle ore 10, da Corso della Repubblica intersezione con via Manzoni, ha preso il via il corteo organizzato dalla MGA Studios con la partecipazione degli istituti scolastici di Cisterna e il patrocinio dell'Amministrazione comunale.

Lungo il percorso si sono tenute varie performance ad iniziare da Piazza A.Saffi a cura di MGA Studios, poi in Piazza A.Di Savoia a cura dell'I.C. A.Volpi, a seguire in Largo Risorgimento a cura dell'I.I.S. Campus dei Licei M.Ramadù, successivamente in Piazza SS. Pietro e Paolo a cura dell'I.C. Plinio il Vecchio con la partecipazione dell'attrice e regista Giada Villanova. Al termine il corteo ha raggiunto la Scalinata degli Angeli per la rappresentazione a cura di MGA Studios.

Anche il sindaco Valentino Mantini, nonostante gli impegni istituzionali già presi, ha voluto portare il suo saluto e sostegno alla causa; ha incoraggiato le studentesse e gli studenti nel proseguo del loro cammino, chiedendo infine un momento di silenzio e di riflessione.

La marcia si è conclusa in Piazza XIX Marzo con la partecipazione degli studenti dell'I.C. L.Caetani.