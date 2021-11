Si terrà domani, 1° dicembre 2021, presso l'Hotel Oasi di Kufra a Sabaudia, con inizio alle ore 8.30, il VII Congresso della federazione territoriale cislina del lavoro pubblico e dei servizi pubblici. Tante delegate e delegati di Funzioni centrali, Funzioni locali, Sanità pubblica e privata e Terzo settore daranno vita al momento culminante dell'attività sindacale, in cui per la prima volta sarà presentato il bilancio sociale della Federazione.

Già nel titolo è contenuta in sintesi la linea politico-sindacale che ha contraddistinto l'azione della Cisl Fp Latina nell'ultimo quadriennio e che da domani costituirà il viatico del gruppo dirigente che uscirà dall'assise congressuale: "La Cisl Fp è partecipazione: restituire valore alla Pubblica amministrazione".

Un richiamo chiaro ad un modello sindacale aperto, inclusivo, riformista e di prossimità. Ma soprattutto a un'organizzazione che fa del coinvolgimento e del contributo di tutti gli iscritti il punto di forza per essere sempre più efficace nel territorio e nei posti di lavoro. Come lo è stato durante i mesi più duri dell'emergenza e della campagna vaccinale, e come vuol essere anche dopo la coda drammatica della pandemia.

In occasione del Congresso, insieme al rinnovo degli organismi statutari della Federazione, sarà eletto anche il segretario generale e la segreteria che dovrà guidare la Cisl Fp Latina nei prossimi quattro anni. Saranno presenti il segretario generale della Cisl Fp Latina Enza Del Gaudio, il segretario generale della Cisl Latina Roberto Cecere e il segretario generale della Cisl Fp Lazio Roberto Chierchia.