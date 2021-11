Inizia lo shopping natalizio, ma la crisi rischia di penalizzare il portafoglio di molte famiglie. Ma c'è una soluzione: puntare su acquisti oculati e di qualità. Un appello chiaro e conciso, quello della Claai Assimprese di Latina, che in vista delle festività invita tutti ad acquistare prodotti dell'artigianato alimentare locale, così da sostenere le attività commerciali di prossimità.

«In questo momento di ripresa riteniamo che sia essenziale puntare su acquisti premiando la qualità, i prodotti locali e gli acquisti che sostengano anche le imprese e le attività del nostro territorio - ha evidenziato Ivan Simeone, direttore della Claai Assimprese Lazio Sud, associazione di categoria dell'artigianato e delle piccole imprese e attività - In questo modo, potremmo sostenere anche l'attività produttiva locale e quindi i lavoratori e le loro famiglie».

Ma perché preferire acquisti artigianali? «Certamente i prodotti artigianali puntano sempre più alla qualità e alla genuinità - prosegue il direttore - C'è una maggiore attenzione verso il cliente e sono tutti prodotti dove il capitale umano è alla base del manufatto. È poi essenziale sostenere con gli acquisti maggiormente le attività commericali locali, per rafforzare le nostre piccole imprese che, nella maggior parte dei casi, sono a conduzione familiare».

Il settore dell'artigianato, a livello nazionale, conta circa 300mila imprese artigiane, molte delle quali sono a conduzione familiare, occupando oltre 800mila addetti a cui bisogna poi aggiungere tutto l'indotto. In provincia di Latina, invece, le attività e le imprese artigiane sono più di 8.000 (altrettante nella provincia di Frosinone). «Per non parlare dell'artigianato artistico nell'ambito orafo e delle ceramiche, oltre che della moda, tipiche strenne natalizie - conclude Simeone - Parlare di artigianato significa anche parlare di prodotti alimentari artigiani, quali panettoni, torroni, pandori e dolci tipici natalizi di produzione anche locale, che riescono a coniugare la genuinità con la cultura e la tradizione. Quest'anno, premiamo e sosteniamo il nostro territorio. È un investimento sulla nostra comunità locale».