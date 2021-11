Il Comune di Aprilia informa che a causa di un guasto improvviso alla caldaia della scuola di Campo del Fico domani (1 dicembre) le attività didattiche della scuola dell'infanzia di via Apriliana sono sospese, per consentire l'esecuzione dei lavori di ripristino dell'impianto di riscaldamento.

