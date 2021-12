Verrà alzato il livello di attenzione a partire dal 6 dicembre, giorno in cui entrerà in vigore il super Green pass. Questo in sunto è quanto scaturito dal tavolo svolto ieri mattina in Prefettura, al quale hanno partecipato oltre al padrone di casa Sua Eccellenza Maurizio Falco, la Asl rappresentata dal direttore generale Silvia Cavalli e dal responsabile del Dipartimento di prevenzione Antonio Sabatucci, e le altre istituzioni civili e militari.

Il super Green pass o carta verde rafforzata, come ormai noto, rappresenta lo strumento che sarà introdotto dal governo per garantire che le attività restino aperte durante tutto il periodo delle feste, precludendole però ai non vaccinati: solo chi è immunizzato potrà avere accesso a tutti i luoghi di ritrovo, siano essi bar, ristoranti, palestre piscine o cinema; discorso diverso per coloro che non hanno ricevuto le dosi, loro potranno utilizzare il Green pass base (quello che si ottiene col tampone) soltanto per andare a lavorare. Un sistema di controlli più cogenti verrà messo in piedi proprio a partire dal 6 dicembre fino al 15 gennaio (giorno in cui scade la norma sul super Green pass).

«Saremo tutti coinvolti nei controlli - ha sottolineato il Questore di Latina Michele Maria Spina - E per tutti intendo forze di polizia nelle sue specialità (polizia di Stato, polizia stradale, polizia ferroviaria, ndr), carabinieri, guardia di finanza e polizia locale: impegnati ognuno per cercare di vigilare sul rispetto delle normative anti-Covid. Il nostro obiettivo sarà quello di coinvolgere i titolari delle attività, quindi di bar, ristornati, ma anche palestre, piscine e delle attività commerciali che verranno attenzionate in modo specifico in vista dello shopping natalizio. Saranno i gestori degli esercizi che dovranno prima di noi rispettare e far rispettare le regole; noi saremo controllori dei controllori - ha aggiunto il Questore - non per punirli, ma desideriamo affiancarli nel loro difficile compito. Servirà l'impegno di tutti».