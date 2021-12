"Il mondo agricolo ha sempre bisogno di nuove energie e di puntare sull'impegno di tanti giovani che scelgono di lavorare in questo settore. Ragazzi che hanno deciso di fare gli imprenditori agricoli per vocazione e per storia familiare e di investire sul nostro territorio e che meritano il sostegno della nostra organizzazione".

Con queste parole il presidente di Confagricoltura Latina Luigi Niccolini, ha salutato la costituzione, avvenuta ieri, della sezione Anga-Giovani di Confagricoltura Latina. Il gruppo dei giovani imprenditori agricoli si è riunito per la prima seduta durante la quale è stata costituita l'associazione e sono stati sottoscritti gli impegni statutari che richiamano i valori di Confagricoltura.

La presidenza del gruppo giovani è stata affidata a Marco Lanza che potrà avvalersi del supporto dei membri del consiglio provinciale del gruppo: Daniel Keicher, Gianmarco Palombelli, Alessio Priori, Giovanna Coriddi, Simone Colatosti, Luca Di Federico e Mattia Santoro Cayro.

"Confagricoltura Latina – ha sottolineato a margine dell'incontro il presidente dell'organizzazione Luigi Niccolini – è fiera di poter contare sul supporto di questi giovani imprenditori agricoli. Da decenni siamo impegnati sul nostro territorio e questo momento è per noi fondamentale: puntare, come ho detto in più occasioni, su nuove energie è per noi essenziale e motivo di orgoglio soprattutto per il momento che stiamo vivendo. Il mondo agricolo risente, come molti settori, della situazione di emergenza dovuta alla pandemia ma non abbiamo mai abbassato la guardia. Le imprese hanno continuato a lavorare e produrre anche durante i periodi più bui e, va sottolineato, tra queste imprese ci sono quelle di tanti giovani come quelli che fanno parte di Anga-Confagricoltura Latina, ragazzi che hanno continuato anche ad investire e a mostrare la parte migliore di questo settore che punta anche e soprattutto sull'innovazione e su nuove tecnologie senza dimenticare le tradizioni che ci contraddistinguono e che sono elemento essenziale della nostra storia e del nostro futuro".

Entusiasmo è stato espresso anche dal direttore di Confagricoltura Latina, Mauro D'Arcangeli che nel suo intervento ha sottolineato il passo fondamentale che l'organizzazione agricola fa proprio con la costituzione di questo nuovo gruppo: "I giovani di Anga metteranno a disposizione anzitutto il loro entusiasmo e la voglia di innovare e questi elementi sono emersi già dai primi incontri che ci hanno portato alla costituzione di questo gruppo. Ora dobbiamo solo continuare ad ascoltarli e supportarli e mettere a disposizione tutta l'esperienza della nostra organizzazione agricola che lavora su questo territorio e che da decenni lo sostiene e lo racconta proprio attraverso le sue imprese e tramite giovani che, come loro, vogliono continuare ad investire su questa terra".

"L'Anga Confagricoltura – spiega il neo presidente della categoria, Marco Lanza – sarà elemento essenziale di confronto e stimolo all'interno del mondo di Confagricoltura Latina. I giovani rivestono un ruolo strategico nel nostro settore perché portano novità, entusiasmo e la giusta dose di innovazione che i tempi che viviamo richiedono per affrontare le sfide del momento. Voglio ringraziare il presidente Niccolini e il direttore D'Arcangeli per averci supportato dal primo momento e perché siamo convinti fin da ora che continueranno ad essere validi interlocutori per chi, come i giovani di Confagricoltura, ha scelto di continuare ad investire sulle nostre tradizioni o, in alcuni casi, di affrontare la sfida del ritorno alla terra e al mondo agricolo come una vera e propria scelta di vita".