"La Cisl Fp è partecipazione perché questa è la leva per dare voce alle lavoratrici e ai lavoratori pubblici e dei servizi pubblici. Con la pandemia il mondo del lavoro pubblico è cambiato. La percezione di tutti rispetto al lavoro pubblico è cambiata. E anche il sindacato ha accelerato nel cambiamento. Abbiamo investito in un modello più aperto, inclusivo, riformista e di prossimità. Ma soprattutto abbiamo valorizzato il coinvolgimento e il contributo di tutti gli iscritti. Su questa strada proseguiremo da domani con ancora più determinazione perché è il punto di forza per essere sempre più efficace nel territorio e nei posti di lavoro. Come lo è stato durante i mesi più duri dell'emergenza e della campagna vaccinale, e come dobbiamo essere anche dopo la coda drammatica della pandemia".

Così Enza Del Gaudio, confermata, con 21 voti su 22, segretaria generale della Cisl Fp Latina al VII Congresso della federazione territoriale che si è tenuto oggi all'Hotel Oasi di Kufra a Sabaudia. "In questi ultimi due anni, i dipendenti e professionisti pubblici hanno mostrato di fronte a tutta la collettività quanto siano indispensabili. Hanno garantito la tenuta delle comunità nazionale e locali in condizioni estreme. Hanno dato una prova straordinaria di capacità, spirito di servizio e sacrificio. Hanno meritato il riconoscimento di tutti. Ora è il momento che siano protagonisti di una stagione di riprogettazione dei servizi pubblici e di valorizzazione delle professionalità e delle competenze", ha scandito la rieletta segretaria generale della Federazione pontina, presentando per la prima volta il bilancio sociale dell'organizzazione. "Serve uno slancio di innovazione che dobbiamo stimolare nella politica e nel management di tutti gli enti pubblici della provincia: a partire dalla sanità, dagli enti locali e centrali e dal terzo settore".

Enza Del Gaudio, originaria di Napoli e latinense di adozione, 61 anni sposata con due figli, è al secondo mandato come segretaria generale, dopo essere stata chiamata a guidare la Cisl Funzione Pubblica di Latina a marzo del 2017. Di professione Infermiera, proviene dal comparto degli Epne. Iscritta alla Cisl dal 1985, ha iniziato la carriera sindacale come componente Rsu dell'Inps di Latina, dove sin dalle prime tornate elettorali è sempre stata riconfermata ad ogni elezione. Per due mandati ha ricoperto anche il ruolo di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Diventata coordinatrice della Sas (la struttura sindacale aziendale) dell'Inps di Latina nel 2012, è entrata in distacco nel 2014, diventando prima responsabile del coordinamento Epne della Cisl Fp di Latina e poi, nel 2017, segretaria generale della Federazione.