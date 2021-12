Martedì 30 Novembre, a Latina, l'I.I.S. Einaudi-Mattei ha visto inaugurata la nuova palestra. Infatti, attraverso l'opportuna convenzione con le associazioni sportive, la struttura è diventata un luogo ad uso e consumo della comunità latinense, oltre ad essere a disposizione degli stessi studenti della scuola.

La Dirigente, Antonietta De Luca, con una gremita cerimonia d' inaugurazione celebrata con un taglio di nastro, ha consegnato i nuovi locali alla presenza della scolaresca tutta, con intervento della Provincia, delle responsabili dell'ufficio Tecnico Sonia De Sanctis e Anna Ruggiero, i professori di Scienze Motorie e del Guigo Gavillucci, membro dell'Associazione Arbitri.

Il rappresentante di Istituto Stefano Coluzzi come simbolico gesto ha, scartato un enorme regalo recante un tavolo da Ping Pong e diversi attrezzi che corredano la nuova Palestra realizzata con il supporto della Provincia di Latina, che ha permesso in aggiunta anche il rifacimento del parquet dell'Intera superficie del campo di basket.

I professori Giulia Sabella, Federico Lamberti, Melissa Amorelli, Pietro Rossi e Simone Russo si sono accertarti che l'intero evento procedesse in modo adeguato e secondo le disposizioni e le distanze di sicurezza richieste. Un altro step positivo per il territorio ed un bene prezioso per i ragazzi, come ha sottolineato la Dirigente De Luca, che beneficiano di tali attrezzature didattico-sportive, sempre più necessarie ad una sana e consapevole crescita.