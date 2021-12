Le fiale con il vaccino pediatrico di Pfizer arriveranno in Italia il 15 dicembre (le dosi attese sono 1,5 milioni), la vaccinazione dei bambini tra i 5 e gli 11 anni potrà così cominciare tra il 15 e il 16: l'avvio sarà quindi anticipato rispetto a quello previsto, cioè il 23 dicembre. Le dosi rappresentano una prima tranche che sarà poi integrata a gennaio. «E adesso sì che possiamo giocare liberamente», sarà lo slogan adottato dalla Regione Lazio per incentivare la vaccinazione dei più piccoli. Le prenotazioni partiranno il 13 dicembre. Le vaccinazioni si potranno prenotare sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home) in una apposita sezione rappresentata dal logo disegnato da due bambini (Chiara e Valerio dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma). Per prenotarsi in uno dei 78 hub dedicati del Lazio (da noi saranno disponibili presso l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, il Dono Svizzero di Formia e il San Giovanni di Dio di Fondi) basterà che i genitori inseriscano i dati della tessera sanitaria. La campagna verrà accompagnata da una intensa attività di comunicazione. Sui canali social di SaluteLazio, ma anche sul sito della Asl Latina, verranno messe a disposizione le 13 FAQ preparate dall'Ospedale pediatrico Bambino Gesù in collaborazione con le società scientifiche di pediatria. La campagna si articolerà anche tramite dirette Facebook con gli esperti e con video esplicativi. L'obiettivo della Regione è mettere le famiglie nelle massime condizioni di serenità e garantire loro il maggior livello di informazione scientifica disponibile, affinché possano far svolgere le vaccinazioni ai loro figli in assoluta tranquillità.