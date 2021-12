Sulla vicenda della mancata realizzazione delle opere per assicurare la messa in sicurezza di viale Le Corbusier in prossimità del liceo pedagogico Manzoni, interviene il Consigliere comunale Emilio Ranieri, ex assessore ai lavori pubblici, per chiarire che, dopo l'approvazione della mozione presentata dagli allora consiglieri Zuliani e Forte, la politica aveva fatto il suo individuando una soluzione, ma la pratica aveva subito un rallentamento dovuto sostanzialmente alle incombenze degli uffici tecnici. Senza dimenticare che la strada, pure essendo ad alto scorrimento, si trova comunque in un contesto urbano e all'origine degli incidenti c'è sempre la scarsa prudenza degli automobilisti.

«Non ci eravamo dimenticati di un problema tanto grave e sentito - sottolinea Emilio Ranieri - Avevamo preso in carico la mozione, ottenendo un parere del dirigente del servizio mobilità. Era emerso quindi che non era possibile installare un nuovo semaforo, benché a chiamata, per la presenza ravvicinata dell'incrocio, con semaforo, di via Romagnoli. La soluzione più idonea era l'installazione di un attraversamento pedonale rialzato e nel novembre dello scorso anno era stata anche pubblicata l'ordinanza che istituiva la realizzazione dell'opera. Quindi la politica aveva fatto il suo, ma come capita anche in altri ambiti possono emergere problemi di altra natura che rallentano l'esecuzione di un'opera. Oltretutto in un primo momento avevamo proceduto alla realizzazione di un attraversamento pedonale colorato di rosso in attesa della soluzione definitiva». Quindi la soluzione è già stata individuata, ma è in attesa che venga attuata dall'Ufficio Manutenzione del Servizio Decoro.