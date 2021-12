La magia del Natale arriva a Sermoneta. Tante le iniziative predisposte dall'amministrazione comunale dall'8 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022, sia per i bambini che per le famiglie. Visite guidate gratuite, giochi, mostre, concerti, libri e iniziative si articoleranno nel centro storico di Sermoneta, che si trasformerà in un grande spazio espositivo natalizio a cielo aperto, con decine di presepi realizzati dagli artigiani locali allestiti in ogni angolo del paese, nelle chiese, tra le abitazioni e sotto le nicchie, tutti da scoprire. L'illuminazione artistica e numerosi eventi musicali, sia nel centro storico che nella pianura arricchiranno il calendario delle manifestazioni, tutte a ingresso gratuito. Le iniziative del "Natale dei bambini" sono organizzate con il contributo del Consiglio regionale del Lazio.

Si parte domenica 8 dicembre con l'inaugurazione dei presepi, alle 16 "Sermoneta racconta il natale", visita guidata nel borgo rivolta a bambini e famiglie alla scoperta della magia del Natale (in collaborazione con l'ass. Meraviglia, prenotazione al 333/2742716). Alle 17.30 alla Loggia dei Mercanti il duo di viole Vetus Vox. Sabato 11 e sabato 18 dicembre dalle 15 alle 17.30 alla Loggia dei Mercanti laboratori di argilla e decorazioni natalizie a cura dell'associazione William Morris.

Domenica 12 ci sarà la premiazione del concorso fotografico a cura di Phos e, alle 16, la favola animata di Pinocchio per le vie del borgo a cura di Art Maison. Alle 18 alla chiesa di San Michele la presentazione del libro "Gioco di maschere e altre poesie" di Morena Virgini.

Sabato 18 dicembre alle ore 19 Chiesa di San Michele Arcangelo esibizione "Body Percussion" a cura del collettivo Musica Maestre.

Domenica 19 dicembre dalle ore 10 al Belvedere e Loggia dei Mercanti "Caccia ai regali" rivolto a bambini e famiglie. Babbo Natale sta arrivando ma gli elfi birichini hanno nascosto i regalini. Tante prove dovrai superare e su e giù per il paese dovrai trottare: alla fine sarai stanco ma i tuoi doni avrai al tuo fianco. A cura dell'Associazione Meraviglia, prenotazioni: 333/2742716. Ore 12,30 Belvedere Esibizione Sbandieratori Ducato Caetani di Sermoneta. Ore 17 Doganella di Ninfa Chiesa Santa Maria Assunta "Concerto di Natale" a cura della Banda Musicale Fabrizio Caroso da Sermoneta. Ore 17.30 Museo Diocesano inaugurazione Mostra "Mistero in 4 atti" di Nazareno De Santis.

Domenica 26 dicembre ore 17,30 Loggia dei Mercanti "Ritmi e canti dalla tradizione Popolare del centro sud Italia" a cura dell'associazione Pro Loco Sermoneta. Domenica 2 gennaio ore 18 Abbazia di Valvisciolo concerto "InCanto, canti dalla Tradizione Popolare del Natale" a cura delle Associazioni Pro Loco, Il Flauto Magico e Maggio Sermonetano.

Giovedì 6 gennaio 2022 ore 18 Abbazia di Valvisciolo "Concerto dell'Epifania" a cura della Banda Musicale Fabrizio Caroso da Sermoneta.

Non mancheranno le mostre. Dall'8 dicembre al 23 gennaio alla Chiesa di San Michele Arcangelo arte Contemporanea "RELIGIO – I Colori dello Spirito" a cura del Centro d'Arte e Cultura; a Palazzo Caetani ARTE STORIA E FEDE - Mostra fotografica sulla Rievocazione Storica della Battaglia di Lepanto e Natività con abiti rinascimentali, a cura dell'Associazione Festeggiamenti Centro Storico (8 dicembre-31 gennaio), al Museo "C'era una volta" personaggi in movimento – scene di vita quotidiana di Sermoneta da fine XIX secolo al 1950, al Museo Diocesano "Mistero in 4 atti" mostra di Nazareno De Santis dal 19 dicembre 2021 al 22 gennaio 2022.

Le domeniche fino al 19 dicembre il mercato di Monticchio resterà aperto fino alle 16, con animazione per bambini.