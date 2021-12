"L'illuminazione in prossimità delle due rotatorie presenti sulla strada statale Pontina, agli incroci con la strade Migliara 43-Segheria e Migliara 45 in località Borgo San Michele, non è funzionante da diverso tempo". Lo denuncia Pagliari Alessio, neo consigliere comunale di Latina e coordinatore del comitato civico di Borgo San Michele.

"L'assenza di illuminazione sta provocando notevoli pericoli e disagi ai tantissimi automobilisti che transitano in zona, e già ci sono stati diversi incidenti stradali. Ho richiesto formalmente con una PEC all'ANAS, competente per la manutenzione della SS 148 - Pontina, il ripristino del funzionamento dell'illuminazione. Auspico che l'intervento venga eseguito il prima possibile, perché la Pontina già di per se è una strada ad alto rischio, ma senza la corretta manutenzione diventa ancora più pericolosa. Per questo motivo ho ritenuto di informare, per conoscenza, anche la Prefettura. Credo che le amministrazioni comunali, anche se non sono direttamente competenti nella manutenzione di alcune strade, essendo le più vicine ai cittadini, debbano far sentire la propria voce nelle sedi opportune, in rappresentanza dei tanti automobilisti che percorrono le principali e nevralgiche arterie stradali. Il diritto alla sicurezza stradale - conclude Pagliari - deve essere una priorità, così come il diritto alla salute".