Ci appelliamo a tutte le forze politiche che hanno una attenzione vera al sociale e al no profit".

"Ha una logica tutto questo ? - si chiede il presidente di Claai Assimprese Ivan Simeone - Invece di sostenere il Terzo Settore, prima lo si supporta e poi lo si tassa ? Qualche cosa non torna.

La "CLAAI Assimprese" esprime perplessità circa l'emendamento al decreto fiscale, passato al Senato, che obbliga le Associazioni no profit del volontariato, dal prossimo primo gennaio, l'essere assoggettati al regime IVA. Questo determinerà maggiori costi che vedranno le piccole Associazioni di Volontariato andare in difficoltà.

