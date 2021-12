Lutto nella città di Sabaudia e nel mondo dello sport per la scomparsa del professor Salvatore Mambro. Avrebbe compiuto 80 anni fra pochi giorni, una istituzione il prof Mambro, una di quelle persone che ha fatto tanto per la città di Sabaudia e per generazioni di ragazze e ragazzi. Pioniere della pallavolo a Sabaudia, ma anche dell'atletica, docente di educazione fisica alle scuole medie, il prof Mambro era una persona davvero molto amata. Sono stati davvero molti i messaggi di cordoglio alla famiglia partendo da quelli via social da parte dei cittadini di Sabaudia, tanti gli aneddoti da amici ma anche ex studenti per ricordare una figura che è sempre stata un punto di riferimento per lo sport e la scuola.

I funerali saranno celebrati martedì alle 15 presso la Chiesa della Santissima Annunziata a Sabaudia. "A nome dell'Amministrazione comunale – ha commentato il sindaco Gervasi - e della comunità tutta esprimo le più sentite condoglianze alla Famiglia Mambro per la scomparsa del loro caro Salvatore. Stimato professore di educazione fisica, Salvatore Mambro è stato punto di riferimento per intere generazioni di studenti nonché tra i fondatori del volley a Sabaudia. A lui si deve la prima squadra della città. Il suo amore incondizionato per lo sport ha caratterizzato la sua intera esistenza ed è stato faro per i tanti atleti della nostra città, che hanno sempre trovato in lui la spinta a crescere e migliorarsi, anteponendo ad ogni risultato i valori del gioco di squadra, della condivisione e della sana competizione. Per la comunità sportiva di Sabaudia e la cittadinanza tutta, la sua scomparsa rappresenta un dolore collettivo e un vuoto incolmabile".