Il Sindaco Antonio Terra ha fatto visita a Guglielmo Bertuzzo, cittadino apriliano che lo scorso 23 novembre ha compiuto 100 anni. Bertuzzo, veneto originario di Creazzo, è stato pioniere della bonifica e poi assessore nella giunta guidata da Franco Calissoni.

"È sempre un onore poter incontrare uomini e donne che hanno fatto letteralmente la storia di questa Città – ha commentato il primo cittadino – come tanti veneti, il signor Bertuzzo è stato protagonista della nascita di Aprilia e poi della ricostruzione, un periodo storico non semplice, superato anche grazie al lavoro di tanti uomini e tante donne come lui, spesso provenienti da altre regioni del Paese". Il Sindaco terra ha voluto far dono al signor Bertuzzo di una targa, di una formella in terracotta che ritrae la statua di San Michele, realizzata dalle detenute della Casa Circondariale di Latina e di alcune pubblicazioni sulla storia del territorio.