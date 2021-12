Sono iniziate oggi le operazioni di montaggio delle 35 casette che a partire dall'8 dicembre animeranno il centro di Latina trasformandolo in un vero e proprio Villaggio di Natale. Il tradizionale mercatino quest'anno si trasferisce in Piazza del Popolo con espositori provenienti esclusivamente da Latina e provincia, che proporranno prodotti alimentari e non, tipici del periodo natalizio.



Le casette faranno da cornice alla pista del ghiaccio, al tradizionale albero – il cui allestimento è previsto in questi giorni – e alle luminarie, queste ultime già posizionate in Piazza del Popolo. Sono previsti inoltre eventi gratuiti di intrattenimento che si svolgeranno tra l'8 e il 24 dicembre secondo un calendario che sarà comunicato nei prossimi giorni.



L'accesso alla pista del ghiaccio, ad esclusione di una quota di 2 euro per l'iscrizione e l'assicurazione, sarà gratuito per i bambini fini a 6 anni, per le scuole e per le classi socialmente deboli. Anche il tradizionale mercatino della memoria, all'interno del parco Falcone e Borsellino, avrà una giornata straordinaria che si svolgerà entro il 24 dicembre (anche questa sarà comunicata con il calendario dettagliato) dedicata alla vendita di oggetti d'antiquariato.



«Sarà un ritorno a quel Natale che con la pandemia avevamo un po' perso – dichiara l'Assessora alle Attività Produttive e al Turismo Simona Lepori –, un susseguirsi di eventi che animeranno la città mettendo al centro le attività e i prodotti del nostro territorio. Sono certa che il Villaggio e le attività del centro storico regaleranno a Latina un Natale diverso».