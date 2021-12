I volontari Aprilia Ecologica tornano in azione con la seconda giornata di pulizia e di raccolta rifiuti nella città. Domenica infatti i componenti del collettivo a difesa dell'ambiente si sono ritrovano nella zona dei licei lungo via Carroceto e via Rossellini e contro ogni aspettativa, considerato il possibile mal tempo, più di 80 cittadini di tutte le fasce d'età hanno preso parte alla raccolta. Siamo stati lieti di accogliere così tanti bambini e ragazzi, un segno forte di una nuova coscienza collettiva. L'evento ha visto la presenza attiva di diverse associazioni locali: Virtus Basket Aprilia, Asd Rari Nantes, Rainbow Basket Aprilia, Azione Cattolica di Albano - Vicariato di Aprilia, Nani Ludici Aprilia - Il Gruppo, Keside - associazione di Promozione Sociale, Riforestiamo, Asd Santi Pietro e Paolo, Tuteliamo Aprilia, Anpi, Fioreria Flò ed Eurpack spa. A dare supporto all'iniziativa è stata soprattutto l'adesione del liceo "Antonio Meucci" e dell'Istituto d'istruzione superiore "Carlo e Nello Rosselli", che si sono impegnati fattivamente nella giornata di pulizia.

«Questi ragazzi sono il futuro della nostra città, sono una risorsa preziosa e con la loro sensibilità ed intelligenza posso dare un contributo reale a questo mondo. Siamo soddisfatti - spiega i componenti di Aprilia Ecologica - di chiudere con questo evento la sequenza di giornate di raccolta previste per l'anno 2021, per riprendere con entusiasmo il prossimo appuntamento a gennaio 2022».