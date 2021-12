Nella giornata di ieri 6 dicembre 2021 alle ore 11:00, presso l'Auditorium Comunale (ex Chiesa di Santa Maria) a Sperlonga , alla presenza delle Istituzioni Locali, delle Parti Sociali territoriali Datoriali e Sindacali e delle aziende del settore Turismo e della ristorazione, sono stati presentati i servizi che EBTL intende estendere al territorio della provincia di Latina. Con il nuovo anno sarà organizzato un evento simile anche nella provincia di Frosinone, per dare risalto e rilevanza alle caratterizzazioni territoriali.

L'iniziativa è stata presentata dal Presidente di Confcommercio Lazio e Lazio Sud Giovanni Acampora e dal Presidente dell'EBTL Tommaso Tanzilli, alla presenza del Prefetto di Latina S.E. Maurizio Falco, del Sindaco di Sperlonga Armando Cusani, della Segretaria della Filcams CGIL Latina Francesca Gentili, del Segretario Generale Fiscascat Cisl Latina Claudia Baroncini e del Segretario Generale UIL UilTucs Latina Gianfranco Cartisano; presenti la Direttrice dell'EBTL Silvana Morini e il Direttore Generale di Confcommercio Lazio e Lazio Sud Salvatore Di Cecca.



Il Progetto è finalizzato a potenziare ed estendere al Lazio Sud in questo difficile periodo che segue alla crisi Covid i servizi già disponibili a Roma per la realtà imprenditoriale del turismo e per il personale dipendente delle aziende iscritte, negli ambiti di intervento dell'EBTL: formazione; lavoro; welfare territoriale con contributi, rimborsi e sostegno alla genitorialità; incontro tra domanda e offerta di occupazione (Job in tour), e tanti altri.



Questo evento, segue la conferenza stampa che Lunedì 19 luglio u.s. si è tenuta presso la Regione Lazio, nella quale alla presenza dell'Assessora regionale al Turismo, Enti locali, Sicurezza urbana, Polizia locale e Semplificazione amministrativa Valentina Corrado e dell'Assessore regionale al Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione e Personale Claudio Di Berardino è stata presentata la nascita dei nuovi sportelli territoriali dell'Ente Bilaterale Turismo del Lazio a Latina e Frosinone, con competenza sulle rispettive province: allargando così al Lazio sud la rete di sostegno e supporto operativo diretto a dipendenti e imprese del settore, nell'obiettivo prospettico di una copertura totale del territorio regionale.

L'Ente Bilaterale Turismo del Lazio, costituito nella sua forma attuale in fasi successive a partire dall'anno 1992, è un organismo unitario e paritetico costituito dalle Associazioni dei datori di lavoro di comparto aderenti a Confcommercio, Confesercenti e Confindustria, nonché dalle Organizzazioni Sindacali di categoria Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL.

EBTL, congiuntamente ai rappresentanti Datoriali e Sindacali Territoriali, condividono che l'apertura dei nuovi sportelli territoriali sia solo l'inizio di un progetto più ampio. Mai come nel corso di questi ultimi anni si è compreso come stare ‘materialmente' accanto a dipendenti e imprese sia decisivo: per questo, con il supporto delle Istituzioni territoriali, si intende continuare ad allargare il raggio d'azione diretto di EBTL per raggiungere tutte le province del Lazio.

"E' il momento di dare concretezza alle azioni poste in essere per il rilancio dell'economia dei nostri territori" – le parole del Presidente di Confcommercio Lazio e Lazio Sud Giovanni Acampora, dopo aver ringraziato tutti per la partecipazione. "Con l'apertura degli sportelli EBTL, nella provincia di Latina e Frosinone, stiamo "mettendo a terra" un percorso di azioni di ausilio, in questo periodo drammatico, alle Imprese ed ai suoi lavoratori. Tutto ciò grazie, anche, alla sinergia Istituzionale.

"Non è la prima volta che mi muovo sul territorio. Questo, che stiamo vivendo, è il momento del fare e di fare insieme. Un nuovo umanesimo della cooperazione, per garantire livelli di crescita ed opportunità a territori ed Imprese. Siamo in una fase importantissima della nostra storia; non si vince da soli, dobbiamo riattivare l'ascensore sociale". "La nascita degli Sportelli EBTL sono un presidio di sicurezza per imprese e lavoratori". Con queste parole il Prefetto di Latina S.E. Maurizio Falco ha salutato la platea intervenuta alla presentazione dei servizi.

A portare i saluti agli intervenuti anche il Sindaco di Sperlonga Armando Cusani, che ha ringraziato per aver scelto la città di Sperlonga quale location per l'evento. "Conservare e tutelare le ricchezze dei territori per la ripresa dell'economia. Necessitano sforzi di comunità e di solidarietà, per fare meglio e presto".

Per il Presidente Regionale di EBTL, Tommaso Tanzilli, "oggi si realizza quanto annunciato nei mesi scorsi in Regione Lazio: la nascita dello sportello EBTL della provincia di Latina. Nei primi mesi del nuovo anno procederemo con l'apertura dello sportello anche nella provincia di Frosinone e, a seguire gli sportelli di Rieti e Viterbo. Un modo di essere concreti, questo è lo spirito dell'Ente Bilaterale, per essere al servizio delle realtà imprenditoriali del turismo e dei suoi dipendenti".

Soddisfazione è stata espressa anche dai Sindacati dei lavoratori presenti, Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL.

"Un appuntamento sicuramente utile e necessario in particolare perché sportelli come questo dell'EBTL rappresentano un ulteriore presidio anche di legalità, ed un valore aggiunto per questo territorio, le sue lavoratrici, i suoi lavoratori e le sue Imprese. Il decentramento degli sportelli verso i territori della provincia è sicuramente il sistema migliore per comprenderne le reali necessità. Rilevante tra tutti i servizi offerti, il ruolo svolto dal Job in Tour un sistema dove la domanda e l'offerta di lavoro si incontrano mettendo in sinergia le opportunità lavorative e le richieste di lavoro in un settore strategico come quello del turismo", ha affermato Francesca Gentili Segretaria Filcams CGIL Latina.

"Turismo prioritario per le nostre province. L'apertura dello Sportello rappresenta un passo verso la cultura della bilateralità, agire insieme per il raggiungimento degli obiettivi comuni sui territori", così è intervenuta Claudia Baroncini Segretario Generale Fisascat Cisl Latina.

Gianfranco Cartisano Segretario Generale Uil Uiltucs Latina: "Le eccellenze dei territori vanno promosse attraverso i servizi alle aziende ed ai lavoratori e lo Sportello dell'EBTL è un ottimo auspicio per un buon lavoro".