La città di Sabaudia è ancora profondamente scossa per la scomparsa improvvisa di Romina De Angelis. Sono ancora molti i messaggi di cordoglio e vicinanza che continuano ad arrivare ai suoi cari e proprio dalla famiglia sono pervenute parole di ringraziamento per tutte le persone che in questi giorni stanno condividendo questo momento di grande dolore.

"Vogliamo ringraziare – fanno sapere i familiari di Romina De Angelis – oltre ai parenti, tutta la cittadinanza, gli amici vicini e quelli lontani, le persone che hanno partecipato alle esequie e quanti ci hanno contattato. Ringraziamo i suoi colleghi e cioè il poliambulatorio Redi di Nettuno, le società di pallavolo, il Comune di Sabaudia, il dottor Salvatore Schintu, la Croce Azzurra e il gruppo Anc che ci hanno dato supporto". Un messaggio sentito quello dei familiari dopo il lungo abbraccio della città nei giorni di lutto. "Romina – prosegue il fratello Pierpaolo – è sempre stata una persona dolce e onesta con tutti, nel lavoro e nella vita privata e questo non soltanto con le persone che conosceva. Amava la natura e gli animali e la vogliamo ricordare così".

Per circa 20 anni Romina De Angelis è stata giocatrice di pallavolo, una carriera importante conclusa di recente dopo le esperienze a Sabaudia, sua città d'origine, Aprilia e l'ultima a Cisterna, dov'era stata anche capitano. Nel corso delle esequie, la cerimonia è stata più volte interrotta dagli applausi, davvero tante persone, provenienti da tutta la provincia hanno affollato la chiesa della Santissima Annunziata a Sabaudia per l'ultimo saluto ad una giovane donna rimasta nel cuore di tutti.