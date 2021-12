"Volevo rivolgere un augurio a tutti i nostri cittadini per la giornata dell'Immacolata Concezione di Maria: auguri ai bambini che rappresentano la speranza per il nostro comune, auguri ai nostri giovani che sono attuali protagonisti della crescita della nostra comunità, ed auguri agli anziani che con la loro inestimabile esperienza rappresentano guide insostituibili per tutti noi". Così, in una nota, l'assessore del Comune di Ardea, Alessandro Possidoni.

"Inoltre, rivolgo un particolare augurio a tutti i dipendenti del nostro Comune: vi auguro di passare una serena giornata in compagnia delle vostre famiglie. Lo faccio con il cuore aperto e la speranza di chi desidera contribuire con forza, volontà e determinazione, con l'indispensabile aiuto di tutti voi, ad un futuro sempre migliore per il nostro comune".