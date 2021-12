Riflettori accesi sulle Casette di Natale nel centro storico: anche quest'anno le concessioni non convincono alcuni commercianti del capoluogo, esclusi dall'assegnazione. Saranno proprio loro, questa mattina, a bussare al Comune per chiedere la lista degli espositori selezionati per le festività, alcuni dei quali non sembrano possedere i requisiti necessari e previsti dal bando del Comune.

La questione sollevata dai commercianti è la seguente: l'atto pubblicato dall'ente prevedeva, tra i requisiti fondamentali, che la merce esposta fosse strettamente legata al tema natalizio. Eppure, qualcosa non torna: alcuni commercianti di Latina, esclusi perché i prodotti proposti non sono a tema natalizio, hanno trovato al loro posto altri commercianti che espongono esattamente la stessa merce che avrebbero messo in vendita loro.

Per essere più precisi, il bando prevedeva il divieto di esporre merce della grande distribuzione, come per esempio libri, dischi, videogiochi e quant'altro. Anzi, citando l'atto, «i prodotti devono essere di tipo alimentare e non, preferibilmente provenienti dal territorio pontino, di produzione artigianale e non rientranti nella grande distribuzione».

Ma non è tutto, perché le contestazioni si estendono anche sul tema della trasparenza. Ad oggi, i commercianti non dispongono di un elenco delle assegnazioni, documento che gli stessi vogliono visionare immediatamente visto quanto sta accadendo.

«Non sappiamo a chi rivolgerci e finora non abbiamo ricevuto risposte - dice uno dei commercianti esclusi - Com'è possibile che se il bando è stato chiuso una settimana fa, le Casette sono state già montate? È possibile che si sapesse già chi avrebbe vinto?».

A queste domande se ne aggiungono altre. Per esempio: il Comune sa chi sono gli espositori, che oltretutto devono avere regolare licenza da ambulante e non possono presentarsi in qualità di privati? E poi ancora: se si tratta di un mercatino di Natale, perché vengono esposti articoli che con la festività non hanno nulla a che fare? Che ci sia stata qualche difficoltà nel "riempire" le Casette? Insomma, tutte domande a cui, si spera, oggi si potrà dare una risposta esaustiva.