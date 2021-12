Una panchina rossa nel quartiere Toscanini-Europa di Aprilia contro la violenza sulle donne. Questa mattina nel parco Europa con una piccola cerimonia è stata scoperta l'opera, frutto della donazione della Sezione Soci Unicoop Tirreno Lazio Sud e installata dai volontari del comitato di quartiere Toscanini. All'evento hanno partecipato il sindaco di Aprilia Antonio Terra e l'assessore alle Politiche Sociali Francesca Barbaliscia, il presidente del comitato Toscanini Manuela Roncaioli e la presidente dell'associazione centro donna Lilith Francesca Innocenti, una realtà che tramite una partnership con il Comune dal 2018 ha attivato ad Aprilia un centro antiviolenza all'ex Claudia, Rosario Grasso e Fabio Brai dei Soci Unicoop Tirreno. Nei loro interventi, sia il Sindaco che l'Assessora Barbaliscia e Francesca Innocenti, hanno ripercorso quanto svolto dalla Città e dal Centro Antiviolenza per offrire supporto alle donne vittime di violenza e per diffondere una cultura di rispetto dell'altro e di aiuto.

