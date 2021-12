Tutte le informazioni sono consultabili sul sito del Comune di Latina nelle sezioni "News" e "Avvisi e bandi". I titolari di utenze domestiche potranno presentare domanda recandosi presso i Caf convenzionati con l'Ente, mentre i contribuenti titolari di utenze non domestiche e le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale potranno inviare l'istanza direttamente al Comune, all'indirizzo protocollo@pec.comune.latina.it compilando l'apposito modulo disponibile sul sito dell'Ente nella sezione "Avvisi e bandi".

Il Comune di Latina ha riaperto i termini per la presentazione delle istanze relative alle agevolazioni Tari 2021. La nuova scadenza è fissata al 31 dicembre 2021 e riguarda le utenze domestiche economicamente svantaggiate, le utenze non domestiche sottoposte a chiusure obbligatorie o restrizioni nell'esercizio dell'attività, causate da provvedimenti governativi o locali durante la pandemia, e le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.

