«La Asl di Latina col presente SMS la informa della piena equivalenza dei vaccini a mRna (Pfizer o Moderna), come da circolare ministeriale del 25-11-2021: per la dose booster può essere utilizzato indifferentemente Pfizer o Moderna, a seconda della disponibilità ed indipendentemente dal vaccino utilizzato per il ciclo primario». Questo messaggio (da ieri) viene inviato dall'azienda sanitaria pontina (se ne occupa il servizio informatico) a tutti gli utenti che hanno prenotato la terza dose col vaccino della Pfizer e che, invece, dovranno fare Moderna. Si tratta di una comunicazione ufficiale per mettere le persone al corrente del cambio in corsa: fino a Natale, giorno più giorno meno, il prodotto della BioNThec negli hub della provincia non sarà disponibile per fare le terze dosi. «La mancanza di Pfizer riguarda tutto il Paese - ha sottolineato la responsabile della Asl Latina per la campagna vaccinale negli hub, Silvia D'Aguanno - Con le poche fiale del farmaco BioNTech che abbiamo a disposizione dobbiamo garantire le seconde dosi, ovvero il completamento del primo ciclo vaccinale».



A svuotare i magazzini ha contribuito il boom di adesioni al richiamo booster, che dal primo dicembre è stato aperto a tutti i maggiorenni (al superamento del quinto mese dalla conclusione del ciclo vaccinale).

Adesioni con una tendenza chiara fin dal primo giorno: tutti pazzi per la terza dose, a patto che sia Pfizer. Netta preferenza per il vaccino tedesco-statunitense, a discapito dell'altro farmaco disponibile. E adesso chi ha prenotato Pfizer, una volta arrivato presso l'hub vaccinale di riferimento, si ritrova davanti una siringa con all'interno Moderna. «C'è totale equivalenza tra i due vaccini come definito dalla circolare ministeriale a prescindere dal farmaco utilizzato per il ciclo primario - ha aggiunto la dottoressa Silvia D'Aguanno - Anzi parlando di ciclo primario sembra che il Moderna sia leggermente più efficace del Pfizer, mentre entrambi sono allo stesso modo efficaci per la terza dose».



Non tutti però la pensano così. Moderna non a tutti piace. Mercoledì all'AbbVie di Aprilia sono dovuti intervenire i carabinieri, giovedì a Formia si è sfiorata la rissa, sempre per lo stesso motivo: utenti che avevano prenotato Pfizer si sono trovati davanti Moderna. Proprio per evitare il ripetersi di queste spiacevoli situazioni, la Asl Latina da ieri - come detto - sta inviando SMS agli utenti che hanno prenotato Pfizer, spiegando che potrebbe essere (sarà) somministrato Moderna. Chi arriva presso l'hub, quindi, sarà già a conoscenza del cambio (fino a ieri la scoperta avveniva al momento della vaccinazione). Servirà a convincere gli scettici a fare la terza dose di Moderna? Lo scopriremo strada facendo.