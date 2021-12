I soci del Vespa Club Aprilia erano presenti in massa, ma l'iniziativa organizzata per questa mattina con il supporto fondamentale della Direzione del centro commerciale Aprilia 2 ha portato ad Aprilia 135 Babbo Natale in Vespa da tutta la provincia e non solo: sono giunti anche da Roma e dai Castelli romani oltre che dal litorale. Si sono trovati alle 8 nel parcheggio di Aprilia, qui la direzione ha donato gli abiti da Babbo Natale e offerto la colazione a tutti.

Poi il gruppo si è portato in piazza Roma per la foto di gruppo e per incontrare i tanti curiosi e bambini per le foto ricordo. Poi il gruppo si è diviso a metà. Una parte ha visitato tutte le periferie di Aprilia mentre l'altra i quartieri della città. Il tutto per portare un sorriso sui volti dei tanti bambini e dei loro genitori. «Siamo grati - spiegano dal Vespa Club di Aprilia - all'assessore Alessando D'Alessandro per il supporto e il sostegno che ci ha fornito, così come dobbiamo un sentito ringraziamento alla Direzione di Aprilia 2. Vogliamo che questo diventi un appuntamento fisso per ogni prossimo Natale e ci impegneremo perché sia così».