I vertici locali e nazionali di Ance si sono dati appuntamento il prossimo 15 dicembre al Teatro Moderno di Latina per parlare delle sfide che attendono il mondo delle costruzioni e che passano inevitabilmente per il Superbonus e per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Non a caso il titolo del convegno organizzato da Ance Latina è "Dal Superbonus al Pnrr, l'edilizia motore della ripresa italiana" e non a caso l'associazione dei costruttori edili della provincia pontina ha messo intorno a un tavolo una serie di ospiti d'eccezione che si confronteranno in una tavola rotonda.

L'iniziativa, che vede la collaborazione degli ordini professionali di architetti, ingegneri e del collegio provinciale dei geometri e dei geometri laureati, avrà inizio a partire dalle ore 17. Poi spazio ai saluti istituzionali del prefetto di Latina, Maurizio Falco, del sindaco di Latina, Damiano Coletta e dei presidenti degli ordini professionali Massimo Rosolini, Giovanni Andrea Pol e Antonio D'Angelis. Ad aprire i lavori del convegno, offrendo anche gli spunti per la successiva tavola rotonda moderata dal giornalista de Il Giornale, Stefano Zurlo, sarà il presidente di Ance Latina Pierantonio Palluzzi. Sul palco del teatro Moderno, oltre a lui, ci saranno il presidente nazionale di Ance Gabriele Buia, l'onorevole Riccardo Fraccaro, già sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri (considerato uno dei padri del superbonus) e il vice Ministro alle Infrastrutture e mobilità sostenibili, Alessandro Morelli. L'accesso è consentito con super green pass ed è anche disponibile una diretta streaming dell'evento sulla pagina Facebook del presidente di Ance Latina a questo indirizzo: www.facebook.com/presidenteancelatina.