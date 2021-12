Sono 90 gli indicatori presi in esame, su base provinciale, e suddivisi in sei categorie. Questi (e le rispettive posizioni della provincia) sono: Ricchezza e consumi: 81° Affari e lavoro: 51° Giustizia e sicurezza: 83° Demografia e società: 62° Ambiente e servizi: 105° Cultura e tempo libero: 67°

Ennesima bocciatura per la provincia di Latina: anche Il Sole 24 Ore, nell'annuale classifica sulla Qualità della Vita, pubblicata oggi, non premia il territorio, confermando quanto espresso lo scorso anno. Infatti, la situazione è cambiata di poco: lo scorso anno Latina era 82esima, quest'anno 83esima.

