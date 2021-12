Il Comune di Latina ha aperto i termini per la presentazione delle domande relative ai voucher sociali per l'acquisto di beni alimentari e di prima necessità, per l'acquisto di farmaci e per il pagamento delle utenze. La misura è riservata alle famiglie in situazione di contingente indigenza economica causata dall'emergenza Covid.



Dalle ore 13.00 di oggi, 14 dicembre 2021, fino al 14 gennaio 2022 è possibile inoltrare la richiesta collegandosi al seguente link e seguendo tutte le istruzioni di compilazione indicate sul portale:

https://distrettolatina2.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=COVID19_002



La domanda può essere presentata anche attraverso CAF e Patronati, che la possono inviare per i propri assistiti a condizione che la risposta possa essere restituita dal portale a una email con chiaro riferimento al titolare della domanda. Nei prossimi giorni sarà attivato l'accesso al portale anche tramite identità digitale (SPID).



Tutti i dettagli sono disponibili nell'Avviso Pubblico emesso dal Servizio Programmazione Sistema Welfare e pubblicato sul sito del Comune al seguente link:

http://bit.ly/avviso-voucher-sociali-2021-22



Gli importi corrispondenti al totale dei voucher sociali eventualmente erogati saranno caricati sulla tessera sanitaria del richiedente o su quella di un altro componente del nucleo familiare inserita in fase di presentazione della domanda.



«La novità di quest'anno – spiega l'Assessora al Welfare e Vice Sindaco Francesca Pierleoni – è la possibilità di richiedere un voucher da spendere per il pagamento delle utenze domestiche, una modalità in più di sostegno alle famiglie che riteniamo possa essere molto utile e apprezzata. Le domande verranno istruite dagli uffici in ordine cronologico di arrivo e procederemo fino all'esaurimento dei finanziamenti stanziati per la misura, circa 645mila euro. Ricordo inoltre che per ricevere informazioni sui bonus è possibile contattare il Segretariato Sociale dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e il martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.30 chiamando i numeri 0773-281249 e 3385080836».