Hanno sempre detto di lei che gli anni non li dimostra, Latina, città nata da un'idea di ordine e di equilibrio tra spazio rurale ed insediamento urbano, poi attraversata da anni d'oro di scelte razionali e di sviluppo ma anche dalle alterne fortune di una crescita caotica e da quelle successive e troppo recenti della speculazione edilizia. E oggi che, a 89 anni, qualche ruga la mostra senza quella fierezza delle donne consapevoli che hanno accumulato tutta la saggezza degli errori commessi, è ancora qui che osserva i suoi amministratori decidere cosa farne di lei e discettare di centenari prossimi e di mirabolanti iniziative per celebrarla. Basterebbe guardarla, questa città, con più cura e attenzione per renderla migliore curandone i bisogni primari, ordine, decoro, una vivibilità reale percepita in servizi moderni ed efficienti, senza poi rinunciare a volare alto pensando per lei grandi progetti.

E' mancato sia questo che quello per troppi anni e oggi che si arranca nelle classifiche della vivibilità urbana e che l'amministrazione eletta ancora fatica a accordarsi per un governo cittadino, sperare di più, forse, è chiedere troppo. Eppure continuiamo a sperare per questa ricorrenza odierna, l'89° anniversario dell'inaugurazione della città di Latina, già Littoria, un compleanno in tono minore come quello del 2020 perché ancora una volta torna in un tempo e in uno spazio ristretto e disagevole a causa della pandemia. L'amministrazione comunale, il cui attuale sindaco in campagna elettorale (come molti altri candidati peraltro) parlava di percorso per il centenario, si è accontentata di poche iniziative senza clamori per festeggiare questo momento, con degli spazi di celebrazione che potranno essere seguiti anche sui canali social dell'amministrazione. A partire dalle ore 9.30 si svolgerà il tradizionale corteo con partenza da Piazza del Popolo e arrivo in Piazza del Quadrato dove il Sindaco Damiano Coletta deporrà una corona d'alloro davanti al Monumento al Bonificatore, alla presenza delle massime autorità cittadine. La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Latina.

Alle ore 12.00, sempre nell'ambito delle celebrazioni per l'89° anniversario di Latina, all'interno della Sala Enzo De Pasquale si svolgerà la conferenza di presentazione dell'inventario online dell'archivio storico comunale, una iniziativa curata dall'Archivio di Stato di Latina in collaborazione con il Comune. Si tratta di un appuntamento al quale saranno presenti il sindaco Damiano Coletta, la direttrice dell'Archivio di stato Marilena Giovannelli e l'assessore a pubblica istruzione, politiche culturali, servizi demografici, statistici ed elettorali Laura Pazienti. Ancora una volta si parlerà di Latina, delle sue coordinate storiche, recenti ma ugualmente importanti, sperando che ogni piccola iniziativa presente e futura colmi un pezzettino di più quel vuoto identitario che ha pesato troppo e che pesa ancora oggi da un punto di vista urbanistico, sociale ma anche politico e culturale.