Questa mattina, in occasione del prossimo Natale, il vescovo Mariano Crociata si è recato presso l'ospedale S. M. Goretti di Latina per portare il suo saluto ai pazienti e al personale sanitario.

Purtroppo, a causa dell'emergenza pandemica e delle misure di prevenzione contro il Covid in questo particolare momento, d'accordo con la Direzione del Presidio Ospedaliero, monsignor Crociata ha potuto visitare solo il reparto di Malattie Infettive, scelto come simbolo a motivo del forte impegno assicurato, in questi due ultimi anni, nella cura delle persone colpite dal coronavirus.

Ad accogliere il vescovo Crociata, il direttore del Presidio Ospedaliero Sergio Parrocchia, la dirigente dell'Unità Operativa di Malattie Infettive professoressa Miriam Lichtner, la quale insieme ai suoi collaboratori ha illustrato la situazione attuale del reparto e il sistema di gestione dei pazienti. È seguita una breve riflessione di Crociata, con riferimento a un passo dal Libro di Isaia, e uno scambio con il personale sanitario sulla loro particolare esperienza umana e professionale che stanno vivendo in questo periodo. Il Vescovo ha avuto modo anche di visitare alcuni pazienti (non Covid) ricoverati nella struttura.